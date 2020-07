Dipendenti Ama rubano benzina all’azienda, la sindaca Raggi: “Sarebbe intollerabile” - Terzo Binario News

Rifornimenti addebitati tramite le carte a disposizione di alcuni lavoratori, ma non per ragioni di servizio: “Poche mele marce non inquineranno l’opera di tante persone oneste”

Un’informazione che, se fosse confermata, sarebbe intollerabile quella sui dipendenti dell’Ama che avrebbero truffato l’azienda rubando benzina con addebiti derivanti dalle carte carburante a loro disposizione. Rifornimenti, quindi, addebitati ad Ama ma mai avvenuti o non utilizzati per ragioni di lavoro. Transazioni ravvicinate, rifornimenti di mezzi aziendali che risultavano parcheggiati: una serie di indizi che hanno fatto emergere movimenti sospetti.

Tutto questo, se confermato sarebbe intollerabile. È così la pensa anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Un vero e proprio schiaffo in faccia ai tanti dipendenti che lavorano onestamente – commenta la prima cittadina in un post Facebook – E non solo: questi ‘furbetti’, se così fosse, avrebbero direttamente dalle tasche dei romani. Tutto questo sarebbe inaccettabile e deve essere chiaro che chi sbaglia paga. Qualche tempo fa, infatti, avevamo ‘beccato’ un dipendente che rubava gasolio dai serbatoi aziendali. Era stato denunciato, sospeso e sanzionato”.

“Adesso sono 20 i dipendenti di Ama sui quali sono in corso delle verifiche interne – conclude Raggi – State certi che eventuali colpevoli pagheranno anche questa volta. Non possiamo tollerare che poche mele marce inquinino il lavoro portato avanti da tanti lavoratori onesti”.