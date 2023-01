Dimensione Danza: da Cerveteri a Montalto per lo spettacolo"Ventitrè anni d'amore" • Terzo Binario News

La direttrice artistica Alessandra Ceripa dà appuntamento domani alle 17,30 al “Padovani” già tutto esaurito

La scuola etrusca SSD Dimensione Danza propone il tradizionale spettacolo invernale, a Montalto di Castro nella splendida cornice del Teatro Lea Padovani.

Centotrenta allieve, dalle piccolissime (3-4 anni) fino al vertice tecnico della scuola rappresentato dalla Compagnia Etruria Dance Company e dalla Crew Street Elegant Tribe, racconteranno attraverso meravigliosi lavori coreografici, realizzati dalle maestre e maestri della scuola cerite, “Ventitrè anni d’amore” .

Un racconto danzato per rivivere 23 anni di storia , di una realtà , fondata nell’anno 2000 nella cittadina etrusca , tenuta sempre viva grazie alla tenacia , alla preparazione e all’amore che la Direttrice Artistica Alessandra Ceripa, mette in ogni progetto che realizza .

”Quando fondai questa scuola avevo le idee ben chiare. La mia scuola doveva avere un preciso programma e che la ricercata preparazione di questa meravigliosa arte doveva essere basata su valori educativi fondamentali come educazione, rispetto, impegno, felicità . Sentirsi tutti uguali sul palcoscenico. Il cast di insegnanti e’ sempre stato e sarà di elevato spessore tecnico e formativo. Ringrazio, per l’eccellente lavoro di questo anno accademico iniziato da quattro mesi, Paola Tricelli, Arianna Galassi, Sara Inzillo, Stefano Capelli, Valentina Venturini. Un ringraziamento anche alle indispensabili assistenti Silvia Mantovani, Sara Ricci, Giorgia Rossi, Melania Valente.”

Alessandra Ceripa

Quest’anno la preparazione delle allieve e allievi è stata arricchita con l’introduzione di un settore di fisiotecnica, curato dalla stessa Direttrice artistica Alessandra Ceripa, che ha riscontrato un grande successo.

Tutti pronti per lo spettacolo di domenica 15 gennaio, alle 17,30, con tanta voglia di danzare, con il teatro Lea Padovani, già prenotato in tutti i posti disponibili. Come ogni anno un esodo verso la cittadina viterbese di persone di Cerveteri, vista la carenza storica di una mancanza di un teatro in questa città.