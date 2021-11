Diluvio su Ladispoli, città allagata FOTO & VIDEO - Terzo Binario News

La pioggia incessante sta allagando Ladispoli.

Si segnalano diverse situazioni difficili tra cui quella immortalata nelle foto e nel VIDEO presso l’area del mercato di via Firenze.

Un cittadino: “A proposito della città allagata, vedendo che viale Italia stava diventando un fiume in piena, sono uscito di casa con stivali ed un misero bastone di legno… e miracolosamente disostruendo tutte le “bocche di lupo” sul ciglio della strada dalle foglie e dalla sporcizia accumulata, il flusso d’acqua riconfluiva veloce efficacemente nella condotta fognaria.

Ma non sarà per caso che la città si allaga con un pò di pioggia perché non viene pulita regolarmente e per bene, magari con una spazzatura manuale volta a tenere disostruite condotte e tombini?

Invece di fare la scena con i soffioni che mandano le foglie e lo sporco da un lato all’altro della strada e non verificando mai l’effettiva pulizia utile in caso di pioggia? Mah…”