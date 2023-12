Dik, Lucy e Stella: tre pitbull pronti a lasciare il canile per amare e farsi amare da nuove famiglie • Terzo Binario News

Ecco qui tre deliziosi cani tipo pitbull.

DIK pit bull gentile è nato 1.1.2019. E’ di taglia media , abituato in appartamento. Adatto a persone con esperienza. Foto del titolo.

LUCY, bellissima pit bullina è nata il 14.11.2018.

LUCY é di taglia molto ridotta, brava con le persone, esuberante e giocosa.

Adatta a persone che abbiano esperienza, alla vita d’appartamento come figlia unica. Eccola qui sotto.

Cerca una persona seria e responsabile che conosca la razza,

che diventi il suo riferimento per sempre. LUCY, come tutti i pit bull , soffre molto la reclusione, non lasciamo che ilcanile sia la sua casa per sempre.

Ecco STELLA, bellissima pitbullina di taglia media è nata 27.3.2021.

Estremamente sensibile soffre molto la reclusione, ha bisogno di persone che abbiano tempo da dedicarle per condividere esperienze e attività con consapevolezza. Nel campo mobility dimostra tutta la sua voglia di fare e collaborare, lavora sodo e si cimenta anche con gli attrezzi più impegnativi.Tutti sono adottabili anche a distanza ma sarebbe meglio che andiate a prednerli, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159