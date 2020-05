Differenziata Stradale, una cittadina infuriata: "Per Civitavecchia è una presa in giro e uno spreco di denaro" - Terzo Binario News

“Vi scrivo per l’articolo del cambio di differenziata nella nostra cittadina. Vi scrivo a nome di molti, sconcertati da questa decisione!

La parte dell’articolo in cui si parla di basarci sul senso civico delle persone è assurdo, fare per poi disfare è innanzitutto una perdita di denaro dei contribuenti, ma innanzitutto scaricare tutta la responsabilità alle singole persone mi sembra un enorme presa in giro da parte della nostra amministrazione. Se esiste un’Amministrazione è proprio per gestire una popolazione di 50mila persone e non ovviare ai propri doveri è il vero scandalo!”

