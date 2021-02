Differenziata meno performante ad Allumiere, Cammilletti: "Ecco perché" - Terzo Binario News

La raccolta porta a porta di Allumiere è meno efficace di prima e dal comune provano ad analizzarne il perché. I motivi li spiega il consigliere delegato all’ambiente Carlo Cammilletti.

La causa non è una soltanto e il problema non salta fuori all’improvviso. È un processo iniziato l’anno scorso e si stanno adottando delle contromisure che, nelle mire di piazza della Repubblica. dovranno riportare il servizio in piena efficienza entro un anno.

“L’anno scorso – spiega Cammilletti – si è arrivati all’assegnazione quinquennale del servizio di raccolta rifiuti, quando in passato si passava per contratti annuali. Era il gennaio 2020 quando subentrò la cooperativa Casa Comune 2000 in ati con la Servizi Industriali srl ma poi è scoppiata la pandemia. In paese la raccolta porta a porta era già attiva ma in quel momento di passaggio era necessario informare nuovamente i cittadini su come differenziare correttamente i rifiuti. Una sorta di ripasso delle regole necessario, che invece non c’è stato>.

E allora ecco che emergono le altre questioni: una riguardante il controllo e l’altra, che porterà alla tariffa puntuale, dei fondi che stanno per arrivare. “Come accadeva in passato – riprende il delegato – si torneranno a effettuare rifanno i controlli a campione, grazie al lavoro di due poliziotte della Locale. Poi è subentrata nel tempo una fase di controllo meno puntuale ed è come se gli allumeraschi si fossero persi. Ma in Comune, non si è perso di vista l’obiettivo, anzi, che rimane quello della Tarip>.

A questo proposito è in arrivo un contributo sostanzioso da parte di Città Metropolitana: “Stanno arrivando circa 70mila euro con i quali si acquisterà il software di gestione che costa parecchio e speriamo di incassarne un altro di finanziamento, stavolta regionale, da 24mila euro al massimo che permetterebbe di avere tutti gli strumenti necessari, altrimenti l’azienda sarebbe costretta ad anticipare, con tutte le difficoltà del caso>.

Quali saranno i vantaggi della Tarip è la chiosa del consigliere collinare. “Adesso se salta il ritiro di un ingombrante rimane il dubbio che l’elettrodomestico possa finire sul ciglio della strada invece che nell’isola ecologica. Con la Tarip si evitano rischi di questo genere ma va sottolineato che non ci sono trappole per i cittadini ma solo un’azione volta a contenere i costi e migliorare il servizio> conclude Carlo Cammilletti.