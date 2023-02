Differenziata a Santa Marinella, il sindaco replica a Fiorucci: "Il lupo perde il pelo non il vizio" • Terzo Binario News

“Ci risiamo, l’opposizione a corto di argomentazioni continua a diffondere la mala-informazione, questa volta tirando in causa gli operatori della Gesam srl e la comunità di Santa Marinella – afferma il sindaco Pietro Tidei in merito alle ultime dichiarazioni rilasciate dal consigliere di minoranza Francesco Fiorucci – A suo dire, la cittadina sarebbe considerata l’ultima ruota del carro nella “Raccolta dei rifiuti differenziati”.

“Piuttosto che presentare modifiche o proposte concrete, il consigliere Fiorucci continua a dire fesserie e come se non bastasse, si improvvisa anche analista – prosegue il primo cittadino -. Studia i dati pubblicati dall’Ispra, esamina i disegni, senza però dare l’impressione di saper gestire una trattazione scritta in merito alle problematiche afferenti alla gestione dei processi obbligatori di raccolta dei rifiuti differenziati con il sistema porta a porta. Nonostante la delicata situazione di completo abbandono del settore, questa Amministrazione, pur riducendo gli oneri di gestione (rinnovando il contratto di gestione a circa 600.000,00 euro annui in meno rispetto all’importo che la precedente Amministrazione corrispondeva alla stessa ditta) ha messo in condizione la Gesam srl di assumere (prima a tempo determinato) altri 13 operatori santamarinellesi che da qualche mese hanno il contratto a tempo indeterminato. E’ così che è stata fornita assistenza diretta alle oasi feline, sono stati ripuliti e bonificati i fossi e gestita la raccolta dei rifiuti presso i condomini e commercianti, mantenendo pulito tutto il comprensorio”.”

“Invitiamo il consigliere Fiorucci a porgere le sue scuse alla popolazione e agli operatori Gesam che si impegnano giornalmente a differenziare i rifiuti, a prelevarli e conferirli in Ecocentro con alta professionalità. Continueremo a pretendere il rispetto del contratto imponendo alla società Gesam l’osservanza degli impegni”, la conclusione di Tidei.