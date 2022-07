"Dieci storie", il libro dell'autore di Santa Marinella Valentino Palatella • Terzo Binario News

E’ stato di recente pubblicato per AltroMondo editore il nuovo libro di Valentino Palatella dal titolo Dieci storie.

Si tratta di una raccolta di racconti di fantasia. Attraverso dieci racconti si traccia un messaggio di impronta formativa che, come un sottile filo conduttore, guida il lettore nei differenti contesti narrativi.

Ognuna delle storie descritte, con tratto spesso umoristico ma anche serio e introspettivo, permette a chi legge di immergersi in uno spaccato realistico, ogni volta diverso, che con il suo finale mai scontato vuole essere anche messaggio di riflessione, attraverso il coinvolgimento attento ma necessariamente individuale.

L’autore, Valentino Palatella nasce a Foggia nel 1973. Per lavoro si trasferisce a Firenze, dove si laurea in Scienze della Formazione. Da sempre appassionato dell’Arte in tutte le sue forme, si è dedicato nel corso del tempo alla recitazione teatrale, al cabaret, al canto gospel e di recente anche alla pittura su tela e alla scrittura. Da anni vive a Santa Marinella.