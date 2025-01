Dieci parcheggiatori fermati in pochi giorni da Roma Capitale fra Testaccio e Lungotevere • Terzo Binario News

Continuano le attività di controllo da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare il fenomeno illegale dei parcheggiatori abusivi.

Solo negli ultimi giorni, ad esito di una serie di verifiche eseguite nelle zone maggiormente colpite da tale problematica, sono state fermate 10 persone, individuate in larga parte a ridosso di vari tratti del lungotevere e aree circostanti, oltreché in zona Testaccio.

Ripetuti controlli hanno riguardato anche altre località, dove il fenomeno, nonostante i numerosi interventi già effettuati, tende a ripresentarsi, come le zone intorno gli ospedali capitolini ed i luoghi caratterizzati dai grandi eventi.

Gli agenti, tramite un servizio mirato, eseguito anche in abiti civili, hanno intercettato i parcheggiatori in azione mentre erano intenti ad avanzare richieste di denaro agli automobilisti.

Due abusivi, un cittadino di nazionalità turca di 47 anni e un originario del Mali, di 30 anni, sono stati trovati in possesso anche di sostanze stupefacenti e perseguiti a norma di legge. Oltre al sequestro delle somme incassate abusivamente, i responsabili sono stati denunciati per l’attività illegale reiterata , in quanto in precedenza già sanzionati più volte per lo stesso illecito.