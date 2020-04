Dieci milioni dalla Regione per gli asset lattiero-caseario e florovivaistico - Terzo Binario News

“Gli asset lattiero-caseario e florovivaistico sono una delle eccellenze del Lazio. Uno di quei settori che rendono il nostro territorio un’eccellenza nel mondo”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Ecco perché i primi interventi urgenti messi in campo dalla Regione Lazio, con l’approvazione di un fondo straordinario di 10 milioni, sono una notizia confortante per la tenuta di questo comparto così prezioso. Il bando dedicato al florivivaistico è online da ieri mentre per il lattiero-caseario il bando sarà attivo da lunedì. Una buona notizia per tutti noi. Un ringraziamento va a tutta la giunta e all’assessore Onorati per il lavoro difficile che sta portando avanti”.