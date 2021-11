Dieci domande sui cimiteri delle Orme di Persefone al sindaco di Civitavecchia - Terzo Binario News

“Queste le domande che vorremmo porre al Sindaco Ernesto Tedesco e al Vicesindaco Manuel Magliani, (ma visto lo scempio e la devastazione, potrebbero dire qualcosa anche sindaci e tecnici susseguitesi dagli anni ’90.

1) Quando verranno costruiti i loculi al Cimitero nuovo, i cui lavori dovevano partire i primi di novembre? (così ci era stato detto)

2) Perché non si costruiscono nuovo loculi nell’area centrale del cimitero nuovo? (c’è qualche contenzioso non onorato?)

3) Dove sono depositate le vetroceramiche delle circa 300 estumulazioni finora fatte?

4) È mai stata avviata la procedura per rendere monumentale il cimitero?

5) Quali sono nel dettaglio i progetti in essere che riguardano il cimitero “monumentale”?

6) Perché spessissimo non arriva acqua all’interno del cimitero?

7) La ristrutturazione dell’emiciclo è in programma?

8) Dove e quando sarà possibile allestire una parete della memoria con le fotoceramiche estumulate?

9) Sono pensabili eventi culturali all’interno del Cimitero?

10) È possibile produrre un archivio fotografico degli epitaffi presenti e perduti?

11) Quando verranno installate le reti anti piccione (promesse a luglio) al reparto NC76?

12) Quando e con chi, possiamo parlare dei nostri progetti?

– Mappe, totem e indicazioni

– Apertura al pubblico della chiesa di San Lorenzo

Rimaniamo in attesa di un qualche cortese riscontro”.

Orme di Persefone