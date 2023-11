Dieci anni di benessere, a Cerveteri grande festa per Tranquillity • Terzo Binario News

Grande festa per il Centro benessere sito nel Centro di Cerveteri, a pochi passi dal Parco della Legnara

Le immagini che con estremo piacere vi proponiamo oggi sono davvero belle e sempre belle da vedere.

Sono quelle dell’attività Tranquillity a Cerveteri, centro di benessere sito nel Centro Storico di Cerveteri, a pochi passi dal Parco della Legnara che proprio oggi festeggia dieci anni di onorata attività.

Una bella risposta da parte dei titolari dell’ attività che va in controtendenza se paragonata al trend nazionale: un periodo in cui in tanti stanno abbassando le serrande, Tranquillity rappresenta e continuerà a rappresentare un punto di riferimento per tantissimi clienti.

“[Tranquillity] oggi compie 10 anni

Ci teniamo a ringraziare tutti i nostri clienti che negli anni hanno sempre creduto in noi e nel nostro lavoro.

Le nostre preziose Ragazze che trattano questo posto come fosse il loro amando quello che fanno.

E poi noi, che dopo 10 anni amiamo ancora questo posto come il primo giorno!”. Scrivono sul proprio profilo Facebook