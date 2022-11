Diciannovenne investito dalla metro alla fermata Bologna • Terzo Binario News

Soccorso dai Vigili del Fuoco, è in codice rosso

Alle ore 14,37 la S.O. ha inviato 2 Aps (1/A e 6/A), il carro sollevamenti ,in presenza del capo turno e del funzionario di guardia, presso la stazione Metro linea B di Piazza Bologna, per soccorso a persona.

Durante le operazioni di soccorso il personale VVF ha estratto una persona di sesso maschile, circa 19 anni, da sotto uno dei vagoni del convoglio ferroviario.

L’uomo è stato affidato alle cure del 118 e poi trasportato in ospedale con codice rosso.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto.

Sul posto i Carabinieri di Piazza Bologna.