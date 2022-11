Diana, Alma e Sughero tre storie diverse, ma tutte cercano un lieto fine • Terzo Binario News

DIANA, cagnolina spettacolare, è nata il 20.12.2021.Di taglia media è molto dolce, buona ed affettuosa. Nlla foto del titolo.

Poi c’è ALMA nata 15.5.2022 tg medio/grande buona ed affettuosa, ALMA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA.

Alma

Oppure venite a prenderli, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno. dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00naci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159.

Sughero Senior

Ecco poi la storia di Sughero Senior, è un bellissimo rottweiler anziano, salvato dalla strada e portato a luglio in canile stremato e magrissimo (come si può vedere da una delle foto) con problemi gastroenterici che si sono risolti solo ora curandolo anche con cibo speciale. Noi di ADOTTAMI COL CUORE – ODV abbiamo deciso di salvarlo e portarlo in una pensione sita a Volta Mantovana dove verranno effettuati altri accertamenti clinici. Infatti Sughero Senior deve ancora essere sottoposto a una visita specialistica ortopedica per il posteriore, un prelievo per una ciste sull’addome. Questo cagnolone lo abbiamo portato in pensione a Volta Mantovana per chi volesse adottarlo; è pure compatibile con i suoi simili (in foto si può vederlo in compagnia di un “compare”). Chiediamo serietà, no perditempo, solo maggiorenni, adozione tramite questionario e visita preaffido (solo ed esclusivamente per il bene dell’animale). Se non rispondiamo subito è gradita presentazione via WhatsApp o mail, vi richiameremo. Per info e altre foto e video: ADOTTAMI COL CUORE – ODV; 3496325688, 3496403337; info@adottamicolcuore.com