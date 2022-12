Diamo un casa ad Ivana, una cagnolina paralizzata ma autosufficiente • Terzo Binario News

IVANA Cagnolina Paralizzata proviene dalla Sicilia.. Adesso si trova nelle Marche… Ivana è dolcissima, va d’accordo con tutti anche con i gatti.. è una taglia piccola, circa 9 chili di bontà. Ha 5/6 anni, sterilizzata e sana.

Una bellissima simil Beagle.. Ivana riesce a stare in piedi , e con le dovute protezioni (scarpette) puo’ stare libera in un giardino tranquilla a giocare e correre anche per l’intera giornata.

IVANA riesce ad urinare da sola, va solo controllata , per le feci va aiutata, ma è semplicissimo.. Ivana si riesce a gestire molto bene, senza problemi..

Ottimo se ci sono in famiglia dei fratellini pelosi. Anni di appelli per IVANA ma nessuno si è mai proposto per adottarla..

NON SAPETE COSA VI PERDETE.. Vorrei riprovarci e tentare ancora.

Vi chiedo di divulgare il suo appello..GRAZIE DI CUORE!

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it