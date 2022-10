Di padre in figlio, Alan Donati all’Olimpico canta l’inno della Lazio con dedica a Maestrelli • Terzo Binario News

In occasione del lunch match di ieri contro lo Spezia, toccante intitolazione della curva Sud allo storico allenatore del primo scudetto laziale

Per tanti anni è stata la meravigliosa e graffiante voce di suo padre Aldo ad inaugurare tutti i match in casa della Lazio. È infatti proprio per la sua squadra del cuore che Aldo scrisse “So già du’ore” e tanti altri brani, che tante e tante volte la curva e i tifosi biancocelesti hanno cantato a gran voce per sostenere gli aquilotti.

Ieri, suo figlio Alan, residente a Cerveteri ed estremamente conosciuto in città, dopo averlo fatto per la prima volta due domeniche prime in occasione di Lazio – Verona, è tornato a bordo campo per caricare il pubblico e la squadra in vista del lunch match delle ore 12:30 contro il La Spezia tornando ad intonare proprio l’inno che scrisse il padre.

Un’occasione anche per ricordare un volto storico per il popolo laziale, quello di Tommaso Maestrelli, del quale il 7 ottobre cadranno i 100anni dalla sua nascita.

Per tale occasione infatti, la Società Sportiva Lazio ha deciso di aprire e di intitolare la curva Sud proprio allo storico allenatore biancoceleste, il tecnico con il quale la prima squadra della Capitale vinse il suo primo scudetto nella stagione 1973 – 1974.

Inaugurazione avvenuta chiaramente alla presenza del Presidente della Lazio, neoeletto Senatore Claudio Lotito e del figlio del Maestro, Massimo Maestrelli.

Per la cronaca, la squadra di Sarri ha vinto l’incontro con il risultato di 4 a 0. Dopo il rigore fallito dopo appena un minuto di gioco da Ciro Immobile, meno brillante del solito, ad aprire le danze è stato Zaccagni dopo un eccellente scambio con Felipe Anderson. Raddoppio al laziale Doc Alessio Romagnoli, alla prima rete in maglia biancoceleste. Chiude la partita definitivamente il sergente, Milinkovic – Savic, con una doppietta.

Lazio che in classifica sale a 17 punti. Prossimo impegno, quello di giovedì in Europa League contro lo Sturm Graz e poi lunedì in trasferta al Franchi contro la Fiorentina, che anch’essa sarà reduce dall’impegno europeo in Conference League.