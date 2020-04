Di notte sotto casa della ex pretendendo soldi e di vedere i figli - Terzo Binario News

Va su tutte le furie e manda in frantumi il lunotto dell’ex suocero: arrestato dai Carabinieri

Si è presentato di notte sotto casa della sua ex moglie, in via dei Pini, pretendendo soldi e di vedere i figli minori.

L’uomo – un romano di 46 anni, incensurato – quando si è visto rifiutare entrambe le richieste da parte della sua ex, è andato su tutte le furie ed ha iniziato a minacciare e insultare la donna, poi, in un’escalation di rabia, ha preso a calci i lampioncini del giardino della casa e ha danneggiato il lunotto dell’utilitaria intestata all’ex suocero.

A quel punto la vittima ha contattato il “N.U.E. 112” e i Carabinieri della Stazione Roma Centocelle sono intervenuti trovando l’uomo ancora in strada, in evidente stato di alterazione.

I militari sono riusciti a immobilizzarlo e a portarlo in caserma, dove è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori.

Il 46enne si trova, ora, nel carcere di Regina Coeli