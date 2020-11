Di Giovanni (M5S): "Varchi al Pontile, finalmente la svolta" - Terzo Binario News

“Dopo anni di degrado, causato da amministrazioni incompetenti, incapaci anche di scegliere un addobbo di natale, abbiamo realizzato dei nuovi e solidi camminamenti, al Pontile del Mare di Roma, completamente accessibili e fatti per durare nel tempo con una protezione per il vento fatta di teli e di una incannucciata per contenere, in modo semplice e definitivo, la sabbia”. Così Antonino Di Giovanni, capogruppo M5S del Municipio Roma X.

“Si risolve così definitivamente, il problema che rendeva questi camminamenti poco fruibili in quanto essendo stati realizzati in legno e messi alla meno peggio dalla giunta precedente, si sono infraciditi dopo pochi mesi a causa della loro vicinanza al mare e al suo relativo ambiente climatico, rendendoli inaccessibili e pericolosi”.

“Finalmente si mette un punto fermo per un’opera che non sarà più sottoposta a deterioramenti e darà a questo Mare di Roma la dignità che gli spetta, dopo anni di degrado e incuria. Stiamo lavorando affinché le infrastrutture del lungo mare siano più protette e sicure, adottando soluzioni tecniche adeguate per farle durare nel tempo, economizzando così i costi per la collettività”.