Di Gabriele confermato tecnico del Santa Severa Futsal - Terzo Binario News

Il Santa Severa Futsal riparte da dove aveva lasciato. Ovvero nella stessa categoria, la C2, lo stesso allenatore, appena riconfermato, e la volontà è quella di tenere in blocco anche la squadra.

Intanto dal sodalizio annunciano la conferma di Vincenzo Di Gabriele in panchina. «Santa Severa Futsal e mister di Gabriele ancora insieme ,anche nella stagione 2021/22».

Il presidente Daniele Guidoni è lieto di annunciare la permanenza del tecnico, scelto un anno fa: «Sono soddisfatto per la riconferma del mister, è una figura positiva e molto importante per il nostro progetto. Lo stop al campionato ci ha impedito di vedere il frutto del nostro lavoro, ma la qualità e la voglia di far bene erano già evidenti».

Di Gabriele ha sposato con entusiasmo il progetto del club: «Le sfide mi piacciono e vincere attraverso un gioco fatto di intensità è una mia prerogativa. In totale accordo con la società, costruiremo una rosa molto giovane, che possa valorizzare i ragazzi del territorio e dargli spazio per poter crescere. L’ambizione è vincere e servono idee chiare: l’obiettivo è mettere le basi per una squadra che resti competitiva nel tempo».

E di tempo i neroverdi non ne hanno perso, visto che ieri hanno effettuato un primissimo raduno a Civitavecchia, per ritrovarsi e cominciare a pianificare la prossima stagione. Presenti i capisaldi della passata stagione ovvero Lorenzo Appetecchi, Alessio Donati, capitan Jeanpier Gaone, Manuel Morra, e Marco Tirante oltre ai giovani che già l’anno scorso erano aggregati alla rosa. «Il gruppo sarà composto da una quindicina di giocatori, ai quali dobbiamo aggregare qualche giovane interessante. La formula rimane la stessa della passata stagione» evidenzia Di Gabriele. Quanto al prossimo campionato c’è ottimismo: «Nei mesi scorsi ero convinto che non si sarebbe ricominciato a giocare. Stavolta invece vedo una prospettiva rosea, immagino che per ottobre possano partire le gare ufficiali. Se così fosse, dopo Ferragosto si potrebbe partire con la preparazione». Una novità: l’intenzione del sodalizio di costruire una compagine under 21.