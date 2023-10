"Deve fare lo screening oncologico": ma è morto da 30 anni • Terzo Binario News

La lettera recapitata alla sorella a Civitavecchia, poi le scuse da parte della Asl Roma 4

«Regione ed Asl Roma 4 la invitano a partecipare al programma per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al colon retto rivolto a uomini e donne dai 50 ai 74 anni». Il destinatario della lettera – peraltro arrivata in ritardo – è morto esattamente 30 anni fa, nel 1993.

L’uomo, nominato “Simone”, è scomparso in seguito a un incidente stradale ma nei registri dell’azienda sanitaria il nominativo non è stato mai cancellato. Così, allo scoccare dei 50 anni, ecco la partenza della missiva che la sorella Sabrina (anche il suo è un nome di fantasia) raccoglie e apre. Dapprima un sorriso amaro, poi una considerazione preoccupata.

«Sono arrivata a casa – racconta la donna – e ho trovo nella cassetta della posta questa lettera. Non solo è arrivata questa comunicazione a Simone, morto da 30 anni, ma oltretutto l’appuntamento è già scaduto da 20 giorni».

Per questo aspetto però la colpa sarebbe da imputare al servizio postale privato che ha recapitato la busta. «Mi chiedo quando aggiorneranno gli elenchi della Asl Roma 4 – riprende Sabrina – che pare non sappiano di mio fratello, sebbene sia pure passato dall’ospedale.

Comunque era in ritardo anche la mia convocazione, datata 4 settembre. Ora la mia preoccupazione nasce dal fatto che questo, per quanto piccolo, è stato uno spreco di energie e risorse perché qualcuno ha stampato la lettera, l’ha imbustata e consegnata per essere recapitata. Poi si legge di casi in cui le persone non possono essere curate oppure operate per mancanza di fondi nella sanità pubblica» la conclusione di Sabrina.

L’epilogo della vicenda però è confortante. Negli uffici di via Terme di Traiano si sono accorti dell’errore e quando Sabrina lo ha fatto notare è stato recapitato subito un messaggio di scuse. Non solo: questa vicenda ha fatto emergere la necessità di mettere mano agli archivi sanitari al fine di arrivare a un aggiornamento che eviti il ripetersi di casi simili e in questo senso è stato avviato un lavoro di sistemazione della banca dati sanitaria della Roma 4.