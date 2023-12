Anche "Dettagli" a Civitavecchia ospita la presentazione del libro di Gabriel Garko e Gino Saladini • Terzo Binario News

“Domani mercoledì 20 alle ore 18,30 vi aspettiamo tutti in libreria per farci gli auguri di Natale”: l’invito arriva da “Dettagli”, negozio in via Guglielmotti, lato cattedrale, a Civitavecchia.

L’occasione sarà doppiamente interessante, in quanto si sarà in compagnia di due guest stars d’eccezione: Gabriel Garko e Gino Saladini. Potrà anche essere l’occasione per poter avere una copia del loro best seller: “Il giardino del tiglio” con una dedica personalizzata per chi compra o per che vuole regalare il libro. Questa a grandi linee la trama del vollume edito da Baldini e Castoldi e scritto a quattro mani dall’attore con il criminologo civitavecchiese.

Edoardo Dalla Valle è un professore di Filosofia Estetica a Roma che, in passato, è stato ospite dei principali salotti televisivi per le sue controverse posizioni contro l’omosessualità. Le sue opinioni l’hanno irrimediabilmente allontanato dalla famiglia arcobaleno che suo figlio Federico ha costruito con il marito Paul, al punto che si è sempre rifiutato di conoscere i nipoti Luca e Matteo, perché nati con la maternità surrogata. Il professore mantiene ancora un rapporto affettuoso con Alfa, sua figlia maggiore, nota influencer. Edoardo soffre di Alzheimer e, dopo aver tenuto una Lectio magistralis all’università, entra in uno stato di «wandering» in cui vaga confuso e sparisce. Alfa si mette alla ricerca del padre utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione. Federico si trova ad affrontare sia la sparizione del padre che i problemi di coppia con un marito a cui va stretta la vita coniugale. A complicare la situazione arriva dalla Svezia Greta, la madre biologica dei ragazzi. Sarà lo stesso Edoardo, nel suo vagare indotto dalla malattia, dopo essere tornato nella sua casa d’infanzia, ormai ridotta a un rudere, a riannodare i fili di una memoria che sembravano lacerati per sempre, ricordando l’evento drammatico e seminale che ha segnato la sua vita.

L’appuntamento di domani alla libreria Dettagli è veramente un’occasione da non mancare.

Ma il duo di scrittori sarà anche in altre due librerie cittadine, nello stesso pomeriggio: prima alla Mondadori, alle 17,30, e dopo a Giunti al punto, 19,15.