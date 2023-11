Destinazione d'uso ed efficientamento, avvisi pubblici a Civitavecchia • Terzo Binario News

L’assessore all’Urbanistica Dimitri Vitali comunica che il Consiglio Comunale di Civitavecchia ha deliberato due varianti “alle norma tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale Vigente”.

La prima (DCC n. 69) riguarda il “cambio di destinazione d’uso degli edifici”; la seconda (DCC n. 70), è per gli “interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici”.

Per un periodo di 30 (trenta) giorni a decorrere dal 7 novembre 2023 saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio (B.U.R.L.) al link:

https://www.regione.lazio.it/bur e sul sito istituzionale dell’Ente sotto le sezioni “Albo Pretorio online” categoria “Avvisi/Avviso Pubblico” al link: https://civitavecchia.trasparenza-valutazione-merito.it/ e “Avvisi Pubblici” al link: https://www.comune.civitavecchia.rm.it/avvisi-pubblici-2023/ e consultabili presso la Segreteria Generale del Comune in P.le Guglielmotti n.7, gli atti della variante normativa alle N.T.A. del P.R.G. costituita dall’introduzione degli artt. 4bis e 4ter alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, adottate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 e 70 del 07.07.2022. Entro tale termine gli interessati potranno prendere visione degli atti e fino a 30 (trenta) giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno presentare eventuali osservazioni. Le osservazioni andranno presentate, in bollo corrente, al Servizio 3 – Sezione 2 Urbanistica al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: comune.civitavecchia@legalmail.it e dovranno riportare i seguenti oggetti: per la DCC n. 69 “Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici – integrazione alle N.T.A. del P.R.G. – Osservazioni”; e per la DCC n. 70 “Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici – integrazione alle N.T.A. del P.R.G. – Osservazioni”. Non saranno prese in considerazione le osservazioni che perverranno con modalità diverse e fuori del termine indicato.