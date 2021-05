Deriva psicogeografica: incontro a Rio Palidoro giovedì - Terzo Binario News

“Riprogrammiamo l’incontro in campo per giovedì 27 maggio ore 18,30 alla foce del Rio Palidoro in località Passoscuro.

Vi proponiamo di partecipare ad una riflessione collettiva su un luogo emblematico della costa, una DERIVA PSICOGEOGRAFICA, guidata da Andrea De Magistris, regista teatrale, esperto in pedagogia ed arte relazionale per attraversare spazio e tempo, perlustrando segni, significati, connessioni e dinamiche di luoghi ed atmosfere.

L’esplorazione dello spazio attraverso la deriva psicogeografica aiuta a vedere quelle cose che permettono di qualificarlo, di conferirgli identità propria, permette di aggiungere dimensioni (temporale, emozionale, culturale, ecc…) alla bidimensionalità di una mappa. L’elaborazione poi di una cartografia non convenzionale, dove lo spazio viene tradotto in dati ed emozioni ci aiuterà a comprendere il territorio, a capire chi vive quel territorio, come lo vive e quali sono le peculiarità, le aspettative, i sogni intorno a questo spazio vitale.

Ci permetterà inoltre di far emergere fantasmi, immaginare futuri possibili, sentirci parte.

Ogni progetto nasce da una visione, un “progetto collettivo per Palidoro” non può non tener conto della “visione dei cittadini che lo abitano, lo attraversano, lo amano ” e di un “pensiero basato sulla natura” che è protagonista del respiro di questo tratto di costa”.

