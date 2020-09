Derby Cerveteri Ladispoli, il presidente verdazzurro Iurato: "Spero nelle tribune aperte" - Terzo Binario News

A 11 giorni del derby della Via Aurelia, Cerveteri contro Ladispoli di Coppa Italia , non si sa ancora se si potrà giocare con o senza tifosi. Dalla Federazione e altri organi si attendono notizie in merito allo svolgimento della gara che potrebbe, riducendo i posti sugli spalti, giocarsi regolarmente portando la capienza a 400 posti con biglietto.

I tifosi verdazzurri, infatti, si sono rivolti al centralino del club etrusco per chiedere informazioni sulla vendita dei tagliandi , ma al momento la società non ha può dare risposte esaurienti. Da Cerveteri c’è molta attesa e per il presidente Iurato è giusto , con le regole del distanziamento, che si giochi con i tifosi.

“Non dovrebbero esserci problemi, si è detto che nei Dilettanti fino a un certo numero di tifosi le partite si possono giocare – dice il patron verdeazzurro – poi una partita come questa ha un suo fascino e suggestione ed è giusto, seguendo i protocolli, che si disputi davanti ai tifosi”.