Derby archiviato, Tolfa e Santa Marinella domani in campo • Terzo Binario News

Collinari a Fregene, il rossoblù ospitano il Parioli

Il bel 2-2 del derby monti-mare va archiviato subito perché domani Tolfa e Santa Marinella sono di nuovo in campo.

I collinari vanno a Fregene, i rossoblù ospitano il Parioli. Entrambe le gare della 13esima e quintultima giornata di ritorno del girone A di Promozione iniziano alle 11.

Le compagini avversarie delle squadre locali sono in posizioni di classifica traballanti – il Fregene Maccarese con 34 punti oggi disputerebbe il play-out anche se è a una lunghezza dalla salvezza diretta mentre il Parioli con 30 punti è in piena bagarre da spareggi-salvezza – ma bisogna vincere perché sebbene ai vertici della graduatoria Sorianese e Urbetevere abbiano allungato, nessuna delle due ha vinto in scioltezza.

Quindi di punti ne possono ancora perdere cammin facendo, a patto però di non fallire mai. Impresa difficile certo, ma è giusto provarci sebbene le speranze di promozione in Eccellenza siano ridotte a meno di un lumicino.

Facendo un passo indietro, la sfida di mercoledì è stata bella e avvincente e il Tolfa si è dimenato fino alla fine per provare a vincerla. Belle reti quelle di Giovani Magloire, con controllo e tiro all’incrocio, come quelle di Martinelli – velocissimo a girarsi e insaccare nello stretto – e Piano, al posto gusto nel momento giusto oltre che freddo davanti ad Antonelli. Tabarini, con il gol valso l’1-2, non ha fatto altro che saltare le sue doti di contropiedista.

In un’intervista nel post-derby il ds collinare Marcello Smacchia ha detto: «Abbiamo perso qualche punto di troppo in casa, perché in trasferta risultiamo come la miglior squadra del girone. Al di là di questo, sono felice per la grande stagione, andata oltre le aspettative visto che l’obiettivo era quello di una salvezza tranquilla. Ce ne sono capitate di tutti i colori, anche a livello di infortuni, vedi Pastorelli e Imperiale. Un plauso ai ragazzi e a tutto lo staff va fatto per il campionato disputato, per giunta con la rosa più giovane. È stato un anno di costruzione, a questo Tolfa manca veramente poco per migliorarsi».

Mister Emiliano Cafarelli dichiara lui stesso la fine della rincorsa: «Allo Scoponi si è vista una partita interessante, tesa per la posta in palio e con tante azioni da rete. I miei sono andati bene nel primo tempo nonostante lo svantaggio ma poi siamo calati nella ripresa. Abbiamo avuto occasioni e sul gol del 2-2, Gianotti è rimasto in campo nonostante un problema fisico. Il pareggio ci condanna ma forse pure il Tolfa esce dalla corsa».