Derby a porte chiuse fra Cerveteri e Ladispoli in Coppa Italia - Terzo Binario News

Sarà senza tifosi Ladispoli contro Cerveteri, la gara di coppa Italia di domenica 20 settembre. Dalla serie D alla Promozione, in base a un decreto ministeriale, le partite fino al 30 settembre saranno giocate a porte chiuse.

Dunque il derby della Via Aurelia, tanto atteso, si potrà vedere con probabilità sui canali social con telecronaca integrale dei novanta minuti. Le due società, infatti, stanno studiando il modo di trasmettere la partita via internet per non scontentare quei tifosi che avrebbero voluto assistere al match.

Le misure di restrizione dovute al covid saranno adottate sino al primo ottobre con il rischio che vengano prolungate.