Depuratore a Tragliatella: al via i lavori, l'attesa durata 40 anni - Terzo Binario News

“Dopo circa 40 anni gli abitanti di Tragliatella, nel Municipio XIV, periferia nord di Roma, avranno il loro depuratore. Un’opera indispensabile e urgente per garantire l’acqua pubblica a chi abita in quel quartiere”. Così Virginia Raggi, sindaca di Roma.

“Un servizio essenziale che in questa zona, purtroppo, non era ancora arrivato.Questa mattina sono stata in visita al cantiere che ha finalmente preso il via. Un giorno importante per i cittadini di questa zona che, dopo anni di promesse disattese, nel giro di 12 mesi vedranno realizzare il depuratore che completa i servizi fondamentali in questa area.Dopo un iter amministrativo particolarmente complesso, abbiamo affidato i lavori ad Acea Ato 2”.

“Si tratta di un impianto all’avanguardia che, occupando uno spazio ridotto, riuscirà a servire circa 5 mila persone. È necessario garantire a tutti i cittadini di Roma, dal centro alle periferie, livelli adeguati di igiene e un miglioramento della qualità della vita. Questa zona per anni è stata abbandonata ed è rimasta priva dei servizi primari. Una situazione insostenibile. Finalmente interveniamo e cambiamo le cose.Per questo importante risultato voglio ringraziare l’Assessorato all’Urbanistica, la commissione Urbanistica e tutti gli uffici coinvolti che si sono impegnati per trovare la strada più rapida, nel rispetto di tutte le normative e i regolamenti”.