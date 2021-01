Deposito Cotral di Allumiere: nessun rischio chiusura - Terzo Binario News

Il deposito Cotral resta in collina. La rassicurazione ai sindaci di Allumiere e Tolfa è arrivata direttamente dalla presidente dell’azienda regionale dei trasporti Amalia Colaceci e successivamente dall’assessore regionale ai trasporti Mauro Alessandri.

A sollevare il dubbio sul futuro della struttura collinare è stata l’acquisizione all’asta, da parte di Cotral, del deposito storico di via Braccianese Claudia a Civitavecchia. La sede è stata affittata per decenni finché, con il fallimento di Civitavecchia Infrastrutture, l’area è stata messa in vendita e quindi acquistata all’azienda regionale. Di conseguenza, è sorto l’interrogativo sulla struttura situata nei pressi della Cavaccia di Allumiere che serve i comuni collinari.

<In primavera – racconta il primo cittadino allumierasco – la Colaceci effettuerà un sopralluogo con incontro fra i sindaci del comprensorio per capire quali saranno i passi futuri. Mi ha fatto piacere sentirle spendere parole di elogio nei confronti del personale di zona, in fatto di attaccamento e spirito di sacrificio”. In settimana l’incontro congiunto anche con il sindaco di Tolfa Luigi Landi dall’assessore regionale Mauro Alessandri “per parlare anche per altri progetti condivisi tra le due amministrazioni per capire la progettualità della Regione sui nostri territori. Alessandri ha compreso le difficoltà dei piccoli comuni, dando un segnale importante che serve a evitare lo spopolamento. La Colaceci ha ribadito l’intenzione della società di non modificare le condizioni di lavoro dei dipendenti di circonvallazione Polveriera. Non è prevista nessuna chiusura della struttura presente tra i due comuni>.

Infine i ringraziamenti: “Colgo l’occasione per spendere parole di apprezzamento verso la stessa presidente di Cotral e l’Assessore ai Trasporti per la loro disponibilità, così come voglio ringraziare pubblicamente anch’io tutti gli autisti Cotral che, durante il periodo di pericolo imminente causato dal Covid, hanno garantito il servizio per i lavoratori che avevano necessità del trasporto pubblico regionale di zona> la conclusione di Pasquini.