D'Emilio e Minghella: "L'amministrazione di Santa Marinella non lascia indietro nessuno" - Terzo Binario News

“La Signora Abbatiello, che si dice presidente di un comitato che a quanto sembra è formato solo da lei, non perde mai occasione per scrivere sciocchezze, e ci stupiamo, con moderazione, di come una forza politica come Il Paese che Vorrei continuamente citata dalla Abbatiello non prenda le distanze da questa Signora e si lasci trascinare in una azione tanto becera senza proferire parola. Ma forse a loro sta bene così.

Intanto la Abbatiello spieghi come mai si sta sostituendo agli uffici ostacolandone le attività.

I nostri servizi sociali hanno preparato dei piani dettagliati per tutte le persone più fragili del nostro territorio, con il fine di iniziare un percorso di recupero e reinserimento, ma lei ha pensato bene di andare da costoro convincendoli a rifiutare gli aiuti.

Per la Signora, infatti la collocazione migliore per queste persone pare essere in mezzo alla strada visto che sembra li consigli sistematicamente a rifiutare ogni aiuto e/o percorso di reinserimento proposto da questa amministrazione.

Affinché sia chiaro anche per la Abbatiello, è bene ribadire che quelle persone in quelle condizioni non possono più stare.

Forse quando governava la precedente amministrazione la Signora era distratta, in quanto mai si è preoccupata delle sorti di questi sventurati. Ora folgorata sulla via di Damasco si batte il petto ed invoca il rispetto e la dignità di queste persone, rispetto e dignità che probabilmente non era dovuto quando governavano i suoi amici.

Questa amministrazione e questo assessorato si sta adoperando da tempo per risolvere una situazione non semplice che vede le tipiche problematiche che purtroppo affliggono queste situazioni.

Certo sarebbe troppo comodo esporre a mezzo stampa quanti e quali siano, ma NOI abbiamo rispetto delle persone e della loro privacy, a differenza della Signora, che ogni giorno insulta e diffama Sindaco, Assessori e Consiglieri.

Questa amministrazione ha fatto presente a chi di dovere gli atteggiamenti e le azioni della Signora che riteniamo al di fuori delle regole. La invitiamo quindi ad evitare simili figuracce e continuare tranquillamente ad occuparsi di ciò che le compete evitando insulti e ingiurie. Basta andare sul suo profilo social per verificare quanto e quale sia il suo livello di odio politico nei confronti di questa maggioranza. Al resto penseremo noi, non si preoccupi che questa amministrazione non lascia solo nessuno”.

Assessori Pierluigi d’Emilio Emanuele Minghella