Delfini a Campo di Mare, il video del Nucleo subacqueo onlus • Terzo Binario News

“Alcuni giorni fa, il Nucleo Subacqueo Cerveteri Onlus di Fabrizio Pierantozzi, durante un pattugliamento in mare sulle nostre coste ha realizzato questo video. Un video in cui si vede la limpidezza delle nostre acque e la qualità del nostro mare. Caratteristiche, apprezzate anche da dei meravigliosi delfini che hanno scelto di venire a farci visita. Grazie Fabrizio per il video e per il lavoro che sempre svolge il Nucleo Subacqueo!”

È questo il commento che Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, ha riservato sul suo profilo Facebook nel pubblicare il video girato da Fabrizio Pierantozzi del Nucleo Subacqueo Cerveteri Onlus.

Una bella immagine del litorale e della costa etrusca. È possibile vedere il video a questo link:

https://www.facebook.com/elenagubetti/videos/732125964686978