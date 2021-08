Deiezioni canine, a Ladispoli (con o senza sacchetto) lasciate sia in via Palermo che in via Trieste - Terzo Binario News

Non c’è niente di più fastidioso del camminare per strada e pestare una cacca.

Specie oggi che la cultura del sacchetto legato al guinzaglio del quattro zampe è abbastanza diffusa.

Eppure a Ladispoli di deiezioni canine sui marciapiede se ne trovano eccome, in particolare – come segnalato da un cittadino – in via Palermo 54 e in via Trieste 32.

Peggio ancora chi, nonostante sia munito di sacchetto, le lascia a terra.

“Sollecito a denunciare quanto si vede per strada affinché l’amministrazione si decida a far applicare le sanzioni previste ai proprietari incivili di cani incivili. Prima i marciapiedi e le strade erano pieni di deiezioni di cani ora sono piene di deiezioni impacchettate! Che schifo!”.