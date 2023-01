Dehors e verande, a Civitavecchia entro il 31 vanno rinnovate le autorizzazioni comunali • Terzo Binario News

Dehors, verande e simili…Ormai a Civitavecchia nel centro storico, al Ghetto e sul lungomare ce ne sono tantissimi davanti a bar, ristoranti e pizzerie. Ma, naturalmente devono essere dotate di permessi rilasciati dall’amministrazione comunale.

«Ricordo a tutti i commercianti di Civitavecchia che anche per il 2023, entro il 31 gennaio, è necessario rinnovare l’autorizzazione per le installazioni esterne. Come ogni anno, dovranno essere presentate le relative domande con tutti i documenti necessari allo Sportello Unico Attività Produttive, attraverso la piattaforma SUAP sul sito del Comune». Così l’assessore al Commercio Dimitri Vitali.