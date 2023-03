Degrado fra via Ravello e via Capua a Ladispoli, "il sindaco ha disatteso l'impegno" • Terzo Binario News

I consiglieri Roberto Garau e Daniela Ciarlantini: “Una fogna a cielo aperto”

“Dopo un mese dalla nostra interpellanza fatta al sindaco in consiglio comunale, sulla situazione di degrado che versa tutta la città in particolare la zona di via Ravello e via Capua, dopo l’ennesimo impegno preso in aula da parte del sindaco, ad affrontare il problema, ad oggi non è stato fatto nessun tipo di intervento e controllo.

Il sindaco non dimostra nessun interesse, nel ridurre quel degrado ormai diffuso in città, aree abbandonate, fogne a cielo aperto, topi che vanno a spasso tra le vie cittadine, la situazione sta sempre più degenerando”.

I Consiglieri Comunali

Roberto Garau

Daniela Ciarlantini