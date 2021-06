Degrado e illegalità al Pigneto e all'Esquilino: gli arresti dei carabinieri - Terzo Binario News

Dal tardo pomeriggio fino a notte fonda, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante sono stati impegnati in un servizio di controllo nei quartieri Pigneto e Esquilino, al fine di contrastare ogni forma di illegalità e di degrado e di evitare episodi di “mala-movida”.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno arrestato 2 persone, identificato 135 persone, perlopiù giovani, e eseguito verifiche su 52 veicoli.

In manette è finito un 36enne del Senegal, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, fermato dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, mentre era alla guida di un motoveicolo in via del Pigneto. L’uomo non ha fornito ai Carabinieri i documenti di riconoscimento e di circolazione ed è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti, ad esito dei quali è emerso che il motoveicolo su cui viaggiava era stato denunciato rubato il giorno prima dal proprietario presso la Stazione Carabinieri Roma Tor Vergata. I Carabinieri hanno quindi sottoposto il 36enne a un fermo di indiziato di delitto per ricettazione e lo hanno trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

Sempre i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato anche un 30enne del Gambia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e false attestazioni L’uomo è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto in via Giovanni Giolitti ed è stato fermato per una verifica. Il 30enne ha dapprima fornito false generalità ai Carabinieri, al fine di eludere il controllo e, successivamente, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e hashish, nascoste in tasca. La droga è stata sequestrata unitamente al denaro contante che custodiva, ritenuto provento dello spaccio. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.