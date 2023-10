Degrado e abbandono alla Stazione della Serenissima sulla Roma - Pescara • Terzo Binario News

“Purtroppo mi trovo a segnalarvi e a chiedervi di dare spazio alla situazione di degrado che affligge la stazione FS della Serenissima, posta lungo la ferroviaria Roma-Pescara, situata nel quadrante est della nostra capitale.

C’è un video condiviso in un gruppo di quartiere da un residente che, disperato per la situazione, chiede aiuto alla cittadinanza per cercare di sensibilizzare i preposti sulla situazione.

Come potete constatare anche voi guardando il video, la stazione risulta praticamente abbandonata.

Non si nota minimo segno di manutenzione straordinaria ne ordinaria. Le pareti sono letteralmente ricoperte da scritte vandaliche e l’illuminazione risulta scarsa.

La scala mobile, vandalizzata, è stata transennata approssimativamente, non garantendo la messa in sicurezza e risultando ancora di pericolo per la pubblica incolumità dei cittadini coraggiosi che fanno uso della stazione. Da RFI hanno fatto Sapere che la scala mobile sarà sostituita da una in muratura e che la stazione sarà quanto prima riqualificata.

Ci auguriamo che i tempi siano realmente celeri anche se ormai siamo sfiduciati e facciamo fatica a credervi. Io stessa, come donna, non mi sono mai sentita sicura e non mi è mai passato per la mente di prendere il treno in tale stazione che risulta chiaramente abbandonato e alla merce dei balordi.

Video disponibile al link:

https://www.facebook.com/groups/959479827401306/permalink/7487962067886350/?ref=share

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it