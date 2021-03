Degrado a Monte Cucco: la denuncia di Garipoli (FdI) - Terzo Binario News

“Da mesi l’area di piazza Gaetano Mosca, a Monte Cucco, risulta in uno stato di abbandono più totale. Senza più attrezzature ludiche dismesse il 7 settembre 2020, vegetazione incolta sia nelle aree verdi che area cani e con ultimo intervento il 2 febbraio 2020 e gran parte della pavimentazione dei marciapiedi sconnessa e divelta”. Così in una nota Valerio Garipoli, già Consigliere di Fratelli d’Italia in Municipio XI.

“Uno stato di degrado, abbandono e pericolo senza precedenti – ribadisce Garipoli – che è stato già segnalato nel 2020 e che di fatto danneggia i residenti e limita notevolmente i cittadini della fruizione della piazza”.

“La segnalazione – conclude Garipoli – è diretta all’Ater proprietà delle aree ma è un anche un invito e monito al Dipartimento Tutela Ambientale e alla Direzione Tecnica Servizio Manutenzione Territorio e Ufficio Ambiente Municipio XI. Bisogna intervenire programmando la messa in sicurezza delle aree e il ripristino delle attrezzature ludiche per non abbandonare il quartiere al degrado ed incuria”.