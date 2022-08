Degrado a Civitavecchia, il Pd interroga ancora il sindaco: "Quando interventi a Campo dell'Oro?" • Terzo Binario News

Ancora un’interrogazione al Sindaco da parte del Pd riguardo il degrado di zone della città. Stavolta si punta il dito su Campo dell’Oro.

I Consiglieri Piendibene, De Angelis, Di Gennaro, Scilipoti premettono che uno dei compiti che il Partito Democratico di Civitavecchia e il suo Gruppo in

Consiglio Comunale si sono stabiliti è il costante monitoraggio del degrado urbano che investe la nostra città e che mantenere e controllare ambienti urbani prevenendo, e ove necessario ripristinando, la deturpazione dei luoghi, lo sfalcio regolare delle erbacce, la pulizia del suolo pubblico contribuisce a creare un clima di ordine e pulizia, stimola il cittadino a curare anche il proprio habitat e riduce il rischio di atti di vandalismo.

I quattro poi riferiscono delle recenti perlustrazioni effettuate insieme ai nostri delegati al “decoro e sicurezza” da cui sono emerse inaccettabili situazioni di trascuratezza e degrado che in zone centrali della nostra città che invece, se ripulite e riqualificate, potrebbero rendere interi quartieri più vivibili e decorosi.

Stando pure il lungo periodo di siccità della stagione estiva, che ha reso le alte sterpaglie un pericoloso innesco determinando di conseguenza un alto rischio incendi anche in prossimità di zone densamente abitate e che l’Amministrazione Comunale, con un importante esborso, ha recentemente affidato appalti esterni per la gestione del verde finalizzati, in sinergia con gli interventi di pulizia in carico a CSP, proprio alla risoluzione delle situazioni di incuria e degrado

come quelle oggetto della presente interrogazione, i consiglieri ribadiscono che tale mappatura di interventi non può prescindere da un puntuale cronoprogramma per le operazioni più urgenti e indifferibili.

Di qui l’interrgogazione al sindaco per conoscere le tempistiche del cronoprogramma degli interventi di sfalcio, potatura e pulizia delle zone più degradate della città e, se ritiene, oltre alle criticità già segnalate con altre specifiche mozioni ed interrogazioni, di valutare con aggiuntiva priorità l’urgenza delle zone di: via Veneto, via Emilia Romagna, Via Campania, via Guastatori del Genio, via Stella, via Liguria, via Attilio Monti fino a Zampa d’Agnello, viale Lazio, via Lombardia, viadotto Pertini oltre agli ambiti degradati nei pressi del campo Saraudi.