Decima edizione dell’ International Tour Film Fest 2021 - Terzo Binario News

Partenza domenica al Castello di Santa Severa

Parte domenica 25 luglio, dalla suggestiva cornice del Castello di Santa Severa, la decima edizione dell’ International Tour Film Fest 2021 che, divenuto itinerante, toccherà l’intero territorio a nord di Roma e non solo.

Il prestigioso appuntamento organizzato da Civitafilm, divenuto un punto di riferimento culturale e glamour, si presenta quest’anno particolarmente ricco di eventi, a partire dall’apertura (ore 19,00) con la presentazione del libro “Sognando nuovi orizzonti – Storia di un Film Festival diventato globale” che svela segreti e retroscena dei primi 10 anni della kermesse.

Il grande cinema, sempre indiscusso protagonista, farà il suo ingresso subito dopo (ore 21,00) con la proiezione di “Alida”, docufilm di Mimmo Verdesca su Alida Valli, indimenticata interprete del cinema italiano e non. Durante la serata presentata da Elisa Tassi sarà consegnata una targa al Produttore della Phoenix Entertainment Riccardo Di Pasquale.

La seconda tappa si svolgerà Martedì 27 luglio ad Allumiere (RM) presso il cortile del Palazzo Camerale dove alle ore 19,00 verrà ripresentato il libro Sognando nuovi orizzonti, mentre alla 21,00 verrà proiettato il film in anteprima Il Diritto alla Felicità che vede il patrocinio di Federfarma ed Unicef. Durante la serata presentata da Cristina De Felici verranno consegnate targhe ricordo alla Produttrice di Indigo Film Lucia Macale, al regista del film Claudio Rossi Massimi e all’attore Federico Perrotta.

Dopo questi due primi due appuntamenti, l’ International Tour Film Fest 2021 proseguirà in altre 7 tappe:

Venerdì 27 Agosto – Castel Sant’Elia (VT)

Sabato 28 Agosto – Canale Monterano (VT)

Martedi 6 settembre – Mostra Internazionale del Cinema di Venezia

Lunedi 12 settembre – Montalto Di Castro (VT)

Domenica 18 settembre – Santa Marinella (RM)

Sabato 24 settembre – Frosinone( FR)

Dal 29 al 3 ottobre – Civitavecchia dove la kermesse si chiuderà in grande stile con numerosi ospiti legati al mondo del cinema e della televisione, eventi, premiazioni, meeting.

Seguirà un tour internazionale ancora in via di definizione…

E prevederà:

4 sezioni competitive di cortometraggi (animazione, fiction, documentari, promo turistici) e 1 di

lungometraggi (italiani ed internazionali) insieme ad opere fuori concorso che arricchiranno la programmazione del Festival.

Si aggiungeranno concorsi riservati alle scuole e ai giovani appassionati di arti visive, cultura, poesia (che saranno anche quest’anno “professionalizzati” in veste di interpreti, giornalisti, web master, affiancati da professionisti del settore, nonchè creatori della grafica della manifestazione)

L’elenco completo delle opere in concorso è visibile nel sito www.internationltourfilmfest.it

Numerosi gli ospiti appartenenti mondo dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e della politica che hanno già confermato la propria presenza tra cui: Karin Proia, interprete di film e fiction di grande successo oltre che splendida madrina di questa decima edizione, Catherine Spaak, lo chef stellato Bruno Barbieri, Federico Moccia (regista ed autore di libri di grande successo come “Tre metri sopra il cielo”), la scrittrice Dacia Maraini, le attrici Roberta Giarrusso, Giuditta Saltarini e Jun Ichikawa.

E ancora: il direttore della fotografia e premio Oscar per “Nuovo Cinema Paradiso” Blasco Giurato, Riccardo Di Pasquale (Phenix Entertainment), la produttrice Lucia Macale (Imago Film), accompagnata dal regista Claudio Rossi Massimini e dall’attore Federico Perrotta, le giornaliste Carola Carulli( Tg2) e Francesca Cantini( Tg5) insieme a tanti altri personaggi che, da sempre, supportano il Festival con la loro professionalità ed amicizia.

Contemporaneamente all’apertura della tappa di Civitavecchia, verranno inaugurati: l’International Virtual Tour Film Fest, percorso virtuale creato da Roberta Galletta, Andrea Donato e Francesco Capuano che permetterà di ripercorrere tutta la storia della kermesse, e diverse mostre a tema (Moda e Cinema- esposizione di abiti legati al grande schermo, Il Viaggio della Memoria, La Macchina del Tempo)