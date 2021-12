De Paolis sul bilancio regionale: "Manovra che tiene conto della pandemia" - Terzo Binario News

Sono state approvate la legge di stabilità del 2022 e la manovra del bilancio 2022/2024. Si tratta di un ammontare di circa 3,57 miliardi di euro per l’anno 2022, 3,54 miliardi di euro per l’anno 2023 e 3,47 per l’anno 2024, per la parte libera. Mentre, considerando anche le risorse vincolate, ci si attesta a circa 17,8 miliardi di euro per l’anno 2022, 17,3 miliardi di euro per l’anno 2023 e 16,9 per l’anno 2024.

“Si tratta di un lavoro che tiene conto dell’enorme impatto che ha avuto la pandemia sul piano non solo sanitario, ma anche economico ed occupazionale.

Una crisi che ha riguardato tutto il paese e anche il Lazio. Questo bilancio è dunque rivolto alla ripartenza, investendo sui settori strategici che maggiormente impattano sui territori, dalla mobilità, al turismo, passando per il sociale e la transizione verde.

Tra gli aspetti più rilevanti va segnalato che anche quest’anno le persone e le famiglie con reddito più basso saranno esentate dalle addizionali Irpef e dunque non subiranno alcun aumento. Una misura giusta che sono contento sia stata confermata. Accanto a questo ritengo importante il sostegno alle reti di impresa del territorio e le risorse destinate ai comuni per la promozione e valorizzazione turistica, settore che ha risentito moltissimo della crisi sanitaria e che rappresenta invece una risorsa preziosa per la nostra Regione. Accanto a questo vi sono misure volte alla gestione delle Aree Naturali Protette e per la tutela ambientale per un investimento che superano insieme i 12 milioni di euro.



Sul piano sociale, con circa 33 milioni la Regione Lazio rifinanzia i Piani di zona, strumento grazie al quale i Comuni insieme ad Asl e realtà associative possono realizzare interventi sociali mirati. I fondi saranno erogati sulla base del fabbisogno di servizi sociali espresso dai territori, rendendo più incisivo l’intervento. Confermato inoltre il sostegno alle famiglie con minori con disturbo dello spettro autistico. Saranno 2,4 i milioni stanziati per assistere i diretti interessati ed aiutarli ad intraprendere percorsi di autonomia e garantire una vita quanto più indipendente possibile.

Con 19,6 milioni sono finanziati interventi per la disabilità grave e gravissima, con l’obiettivo di garantire la continuità dell’assistenza; tra le misure quelle per persone sorde, disabili visive e affette da SLA. A queste risorse sono aggiunte quelle relative a 18 i milioni destinati al sistema integrato di educazione e di istruzione per l’infanzia, per consolidare la rete dei servizi educativi per l’infanzia, supportando i Comuni per la parte di spesa da loro sostenuta nella gestione delle strutture. Prosegue inoltre l’impegno della Regione per l’abbattimento delle rette e la riqualificazione degli edifici di proprietà pubblica destinati ai servizi di scuola dell’infanzia e asili nido.

Una manovra non facile ma che ci consente di guardare al futuro con più ottimismo. Un passo avanti, che pone le basi per ricostruire il tessuto economico e sociale.

A dichiararlo in una nota Gino De Paolis, Consigliere regionale Lista Civica Zingaretti