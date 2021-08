De Paolis: "Radioterapia a Civitavecchia, vittoria del territorio" - Terzo Binario News

“E’ una vittoria del territorio, che per tanti anni si è battuto e ha sostenuto l’esigenza di dotare la Asl di Civitavecchia del servizio di radioterapia. L’emendamento di cui sono primo firmatario, e votato all’unanimità, centra l’obiettivo e mi riempie d’orgoglio, ma voglio ringraziare il Presidente Zingaretti, l’assessore alla sanità Alessio D’ Amato e l’Aula per aver compreso e risposto ad una domanda di salute e assistenza di prossimità che veniva da un territorio dove le incidenze tumorali sono sopra la media nazionale.

Era necessario intervenire, per fermare quell’odioso pendolarismo di cura, tanto più in questa fase storica, che ha mostrato con tutta evidenza quello che diciamo da tempo: la sanità pubblica deve diramarsi in una rete capillare sui territori per essere in grado di intercettare i bisogni delle persone e alleviare le loro sofferenze.

Oggi segniamo un altro tassello importantissimo che segna la cifra della Regione Lazio. Ascolto, sinergia e attenzione per raggiungere obiettivi come questo. Abbiamo lavorato con determinazione e il risultato è da restituire alla cittadinanza”.

Così in una nota Gino De Paolis, consigliere regionale della Lista Civica Zingaretti