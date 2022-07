De Angelis e Orsomando, fine di un amore politico • Terzo Binario News

La disfatta del centrodestra alle ultime elezioni di Cerveteri, fa implodere anche la “coppia di fatto” De Angelis – Orsomando

Per oltre cinque anni hanno rappresentato una coppia fissa in Consiglio comunale e su tutti i media locali. Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando sembravano essere la coppia “perfetta”: un’opposizione serrata, senza alcuna remora nell’affondare continuamente il colpo contro l’Amministrazione di Alessio Pascucci e contro la candidatura a Sindaco di Cerveteri di Elena Gubetti, erede naturale di Pascucci.

Alle ultime elezioni comunali, si sono presentati nuovamente insieme, nella stessa coalizione, a sostegno di Gianni Moscherini: entrambi, candidati al ruolo di Consigliere comunale nella lista fondata dallo stesso De Angelis “Trasparenza e Legalità”.

L’esito delle elezioni, in termine di preferenze, ha riportato un distacco netto tra i due: Orsomando, forte anche della sua “cervetranità” si è accaparrato ben 326 preferenze, mentre De Angelis 61. Un dato che anche in caso di vittoria della coalizione di Moscherini, avrebbe in ogni caso escluso il secondo dalla massima assise cittadina.

Fino a lì, nulla di anomalo. Il “fattaccio” si è innescato in occasione dell’apparentamento, con De Angelis, titolare della lista, che si è tirato fuori in quanto “sono venuti meno i presupposti politici e valoriali che ci avevano portato a sostenere questa coalizione”.

Una fuoriuscita però, a quanto pare, solo personale in quanto Orsomando è rimasto fedele alla linea di Moscherini.

Poi l’esito finale delle elezioni, con la maxi rissa nella sede di Moscherini dopo la sconfitta e le gravi infamanti accuse e insulti verso De Angelis per essere stato avvistato la sera del ballottaggio nella sede della Gubetti.

Fautori degli insulti, secondo De Angelis, “pseudo politici locali, forse delusi dal loro risultato personale e di gruppo, da parte di cittadini/fans, di alcuni ex candidati e “amici” che finalmente hanno mostrato la loro vera faccia”.

Ma fino a lì, si potevano avere solamente dubbi o sospetti sulla rottura del patto tra gli “Amici di sempre”. La conferma, è giunta sabato mattina, quando nel corso di un’intervista radiofonica, De Angelis ha affermato di non avere nessun Consigliere comunale capace di rappresentarlo in questo momento a Cerveteri, ribadendo stima per il Consigliere Piergentili, ma senza nominare mai, l’ex grande Amico Salvatore Orsomando…