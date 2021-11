Ddl Zan, "serve una discussione matura" - Terzo Binario News

Comunicato di Italia In Comune Ladispoli, P.S.I Ladispoli, Italia Viva Ladispoli e Azione Ladispoli

“Con l’esito negativo del DDL Zan, emerge sempre di più la spaccatura tra il popolo ed un pezzo di politica Italiana che, da destra a sinistra dimostra sempre di più quanto sia incapace di saper leggere la volontà della maggioranza dei Cittadini e quanto la stessa abbia un’esistenza legata ad alcune lobby che mantengono un’influenza determinante sulla nostra classe dirigente.

La proposta di legge presentata da Alessandro Zan è soltanto l’ultima di una serie, che inizia molti anni fa con la proposta di Nichi Vendola, passando per quella di Scalfarotto ed altre, alcune più morbide, altre più articolate, tutte pensate, per rendere più forte la difesa dei diritti civili tramite misure di prevenzione e contrasto nei confronti delle violenze o delle discriminazioni di genere, dunque sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.

Abbiamo volutamente citato le precedenti proposte di Legge proprio per sottolineare quanto il tema in questione evidentemente sia ancora un taboo concettuale e inaffrontabile, per alcuni esponenti politici Italiani, al punto da renderli totalmente staccati da una realtà Cittadina che diversamente, con una maggioranza schiacciante ha dimostrato in molte occasioni sensibilità, rispetto e maturità.

Il tema che vorremmo evidenziare è insito nel fatto che anche il nostro paese è davvero rimasto indietro decenni rispetto a molti argomenti, con un arroccamento di idee che rappresentano ormai poche esigue minoranze del nostro paese.

Abbiamo urgente bisogno di modificare una normativa che finalmente renda “uguaglianza e parità di diritti” tra tutte le Cittadine ed i Cittadini senza alcuna discriminazione, non lasciando indietro nessuno.

Leggi queste, che ormai da un ventennio molti paesi Europei hanno adottato, ed è per questo che vorremmo sollecitare una discussione matura e sincera su questo tema che finalmente possa far tornare il nostro paese in un presente che alcuni Politici stanno allontanando, tentando di riportarci in una storia antica e colma di errori”.

Italia In Comune Ladispoli

P.S.I Ladispoli

Italia Viva Ladispoli

Azione Ladispoli