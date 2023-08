Davide Cerrotta dice basta: lascia il Santa Severa Futsal • Terzo Binario News

A 43 anni “lo Zlatan Ibrahimović” del calcio a 5 appende le scarpe al chiodo mentre i neroverdi di Vincenzo Di Gabriele iniziano la preparazione

Iniziata la preparazione precampionato del Santa Severa Futsal ma con un pezzo da novanta in meno.

C’è voluto un po’ per definire la rosa ma alla fine ecco i 19 pentacalciatori a disposizione di Vincenzo Di Gabriele che si sono radunati al PalaDeAngelis. Tra questi c’è un volto nuovo perché si tratta di un acquisto recentissimo: è quello di Daniel Nistor, che ha scelto il neroverde dopo una vita in cui ha vestito il nerazzurro civitavecchiese. E uno in meno, ed è un’assenza pesante: quella di Davide Cerrotta.

E dopo trentacinque anni di attività agonistica di alto livello, ha detto basta “l’Ibrahimovic del calcio a 5”.

Il 43enne ha chiuso la carriera con la promozione del Santa Severa in C1 e, dopo averci pensato un po’, ha preferito appendere le scarpe al chiodo. «Ho smesso in contemporanea con lo svedese del Milan – scherza Cerrotta – ma d’altronde i bimbi crescono e vanno seguiti. Il maggiore avrebbe giocato in contemporanea con me e preferisco stargli più vicino. Poi l’età si fa sentire e poi va messo il punto, altrimenti si va avanti all’infinito».

Non è però decisione maturata nei mesi scorsi: «Ho deciso appena 5-6 giorni fa perché mi stavo preparando per continuare. Poi ho pensato che a 43 anni, avendo iniziato a 7, sono oltre 35 di spogliatoio e temo sia diventata un’abitudine. Inoltre c’è da sottolineare che la stagione scorsa con il santa Severa si è chiusa alla grande, nonostante uno stiramento che mi ha tenuto fuori fino a gennaio.

Quando ho giocato l’ho fatto bene e la promozione con vittoria finale mi permette di chiudere con un successo. A Ferentino c’era pure mio figlio e lui voleva che proseguissi con il futsal!».

Dunque si stacca la spina, almeno per adesso: «Ho la necessità di capire se il calcio a 5 mi manca o no e mi prendo questa stagione per schiarirmi le idee. Per il futuro penso che sì, potrei allenare magari i ragazzi piuttosto che i senior. Calcio a 5 o a 11 cambia poco, sia per le dinamiche sia perché fino a 7 anni si gioca su campo ridotto» la conclusione di Davide Cerrotta.

Questo l’elenco dei 19: portieri Francesco Lucentini, Pierluigi Poduti, Angelo Salvati; giocatori di movimento Matteo Cancedda, Fabrizio Cavedal, Carlo Alberto De Paolis, Alessio Di Stefano, Kenji Fantozzi, Simone Fantozzi, Jeanpier Gaone, Tommaso La Valle, Simone Leofreddi, Patrizio Maggi, Manuel Morra, Daniel Nistor, Simone Petito, Matteo Tiberi, Marco Tirante, Mattia Trombetta.