Dattilo: "Con Cerveteri Capitale della Cultura ecco come Pascucci avrebbe speso i fondi" - Terzo Binario News

“Ahimè, ancora una volta, sfidando la mia notevole percentuale di indulgenza, il sottoscritto ha subíto l’ennesimo insulto sociale dal nostro Lucumone cerveterano, su temi quali Capitale della Cultura ed elezioni capitoline, col silenzio assenso del consigliere pentastellato nostrano, latitante dal giorno del suo insediamento.

Dunque, premessa l’importanza imprescindibile ad una partecipazione culturale, anche perché la promozione da sempre i suoi frutti li da, sentir proferire dalla boccuccia nascosta dal manto pilifaro del nostro Lucumone i progetti a prua di questa gloriosa candidatura, mi ha confermato ulteriormente la cattiveria dolosa intrinseca di questo verso la sua cittadinanza.

Il sindaco, con un canto simil lirico, si è prodigato ad accentuare e ad ingrandire nei progetti della candidatura a Capitale della Cultura temi come il Rock (?), Film Commission (?) e Cinema America (?). Nobili argomenti? Forse, ma sarebbe stato sicuramente vantaggioso sentirsi dire che con quel milione, se vinto, e con altri investimenti, si fossero progettate ad esempio anche strade efficienti e confortevoli, fogne fluide, frangiflutti anti erosioni, ed una migliore Raccolta Differenziata (quella attuale si che avrebbe vinto un premio, Discarica D’oro 2022, se ci fosse stato in contest del genere). Insomma, panem et circensens credo non funzioni più, ma questo lo vedremo alle prossime elezioni comunali…

Marco Dattilo