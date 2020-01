Dati spesa casinò online dicembre 2019. - Terzo Binario News

Dopo alcuni mesi di stagnazione il mercato del casinò online, nel mese di dicembre 2019, ha fatto registrare una netta inversione di tendenza segnando un +21% rispetto ai mesi precedenti. La spesa complessiva è infatti passata dai €70,4 milioni di dicembre 2018 agli attuali €85,1 milioni dello stesso periodo del 2019. Gli operatori che maggiormente hanno beneficiato di questo incremento di spesa sono stati, nell’ordine, Pokerstars con una percentuale pari al 10,02 sulla spesa complessiva, Sisal con l’8,02% sulla spesa complessiva e Lottomatica con il 7,78% sul totale.

Nei mesi immediatamente precedenti il mercato del casinò online aveva invece dato progressivi segnali di rallentamento.

A settembre 2019 l’andamento della spesa per i giochi online era in crescita, ma all’interno di questo incremento non tutte le specialità crescevano allo stesso modo, anzi, ve n’erano alcune in flessione.

Secondo i dati dell’AGIMEG, agenzia giornalistica sul mercato del gioco, le rilevazioni fatte sul mese di settembre 2019 evidenziavano un incremento di spesa pari a un +18,6% rispetto allo stesso periodo del 2018. La somma complessiva, spesa nel mese di settembre 2019 per poker e giochi da casinò online, era pari a €82,4 milioni.

Il poker, nella versione a torneo e cash, è stata la specialità che ha registrato la maggiore flessione con un decremento pari a -2,1% per il poker a torneo e un -3,7% per il poker cash.

Nel primo caso si è registrata una spesa pari a €5,9 milioni contro i €6,1 milioni di settembre 2018, mentre il poker cash ha visto ridurre gli introiti a €4,7 milioni contro i 4,9 del settembre 2018.

Di tutt’altro genere sono state invece le performances dei giochi di casinò online.

Sempre secondo le rilevazioni di AGIMEG i giochi della suite del casinò online hanno totalizzato, a settembre 2019, un aumento di introiti superiore a €13 milioni passando dai 58,7 a €71,8 milioni. In termini percentuali si tratta di un vero e proprio balzo in avanti con una crescita del + 22,4%.

Su base annua, infine, la spesa totale sostenuta per il poker e il casinò online ammonta a €712,1 milioni, in aumento del 13,5% rispetto ai primi 9 mesi del 2018.

Il calo degli introiti per il poker cash ed a torneo si è accentuato ad ottobre 2019. Ma la flessione più forte si è registrata nel segmento dei giochi da casinò online Se nel mese precedente, nonostante la flessione, si viaggiava comunque con un segno positivo a 2 cifre rispetto allo stesso periodo del 2018, nel mese successivo l’incremento è stato appena del 1,7% passando dai €64,9 milioni di ottobre 2018 ai 65,7 milioni dell’ottobre 2019.

Le specialità legate al poker hanno registrato, ad ottobre, un decremento nell’ordine 13,5% per quello a torneo, mentre il poker cash ha segnato un -7,6% (da €5,3 milioni a €4,9).

Le ragioni del calo complessivo, nei mesi di settembre e ottobre 2019, dei giochi online vengono comunemente attribuite al divieto di fare pubblicità per il settore giochi, divieto contenuto nel recente decreto dignità, tuttavia sul mese di dicembre il peso di queste limitazioni è stato avvertito, dal settore giochi online, in minor misura.