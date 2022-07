Danza e passione al Claudio con lo spettacolo del Centro Artistico Balletto di Tolfa • Terzo Binario News

Ottime performance degli allievi nel saggio di fine anno confezionato da Marilena Ravaioli

di Cristiana Vallarino

Un teatro Claudio gremito ha assistito martedì sera al saggio spettacolo di fine anno del Centro Artistico Balletto di Tolfa. Sul palco a fare gli onori di casa Marika Compagnucci che ha presentato lo svolgimento della serata, divisa in due parti.

Prima una versione di Cinderella, che ha messo sul palco praticamente tutti gli allievi di Marilena Ravaioli, in un mix di canzoni classiche (per capirsi quelle del film Disney) unito a ritmi decisamente più attuali, per numeri comunque funzionali al racconto.

Nella seconda parte, l’insegnante ha permesso di fare vedere l’ottimo livello raggiunto dai vari corsi. Che partono dai 5/6 anni fino a giovani neo laureate come Giorgia Carducci, oggi – con Michela Granella – assistente della Ravaioli che l’accolse nella sua scuola davvero piccolissima. E quindi è stato un susseguirsi di brevi numeri coreografici di danza classica e neoclassica, modern e hip hop con le entusiastiche crew: Fenicotteri rosa” (5/8 anni); “I Birichins” (9/11 anni) e Mr Company più grandi. Non sono mancati alcuni assoli di singole allieve, davvero brave e promettenti. A chiudere la serata una suggestiva coreografia di danza aerea, che ha coinvolto tutti.

Tra i necessari cambi di scena (e costumi, grazie al prezioso e insostituibile aiuto delle mamme dietro le quinte) si esibita la giovane e talentuosa cantante tolfetana Alessandra De Vellis, interpretando prima “Imagine” di Lennon poi l’ultimo successo di Elisa “O forse sei tu”.

Alla fine dello spettacolo sul palco sono state chiamate l’insegnante Marilena Ravaioli e la mamma Anna Cascianelli, suo infaticabile sostegno. E poi per i saluti istituzionali la sindaca Stefania Bentivoglio e l’on. Alessandro Battilocchio. Fu grazie a lui, giovane assessore, oltre 25 anni fa, che la Ravaioli diede vita a Tolfa al Centro Artistico Balletto.

Il curriculum professionale della docente è decisamente di prestigio: dall’Opera di Roma ai programmi Rai e grazie pure alle sue esperienze e ai suoi studi, ma soprattutto alla sua grande passione per la danza, ha confezionato anche questa volta un prodotto di qualità, elegante e appassionante. Molto vicino, in alcuni suoi numeri, a uno spettacolo “vero”, fatto da professionisti. Cosa che non è facile da ottenere quando si tratta di mettere in scena un saggio di fine anno, in cui si devono far conciliare età, talenti e abilità molto diverse tra loro. Un grosso contributo è stato dato dalla scelta dei costumi e dall’uso delle luci che hanno sopperito alla scenografia necessariamente ridotta.

Comprensibile quindi che la Ravaioli abbia voluto ringraziare quanti hanno collaborato, con in testa i genitori degli allievi impegnati a tutto tondo prima, durante e dopo la serata finale. E naturalmente i suoi genitori, specie mamma Anna, con cui ha condiviso tutta la sua avventura artistica.

Le foto sono a cura di Marco Cerreti

E poi, oltre alla sindaca e gli assessori Alessandro Tagliani e Tomasa Pala, la presentatrice Marika Compagnucci e Alessandra De Vellis, i tecnici della Lake Service (Ross, Giordano e Raimondo), Diana e Roberto del servizio civile, Marco Cerreti per gli scatti artistici e il regista Agostino De Angelis. La sarta di Allumiere Vittoria Pinardi. Un grazie particolare alle allieve di Santa Marinella e Santa Severa e a Livia Fantauzzi che ha danzato pure avendo un ginocchio malandato.

Un’altra chance di godere delle performance del Centro la offre la Sagra del Tartufo che, fra gli altri appuntamenti, le riproporrà sabato sera, 21,30, in piazza Vittorio Veneto.