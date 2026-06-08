D'Antò in Regione, il M5s Civitavecchia: "Giustizia per il nostro territorio" • Terzo Binario News

“Dopo tre anni di attesa, la giustizia ha finalmente fatto il suo corso: Enzo D’Antò è ufficialmente entrato nel Consiglio Regionale del Lazio.

Si tratta di un risultato che va oltre la vicenda personale e rappresenta un’affermazione dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e rispetto delle regole. La sentenza definitiva ha restituito ciò che spettava di diritto a chi ne aveva pieno titolo, mettendo fine a una lunga vicenda amministrativa e giudiziaria.

Da oggi il nostro territorio potrà contare su una voce in più all’interno del Consiglio Regionale. Siamo convinti che Enzo D’Antò saprà portare avanti con determinazione e competenza le istanze della nostra comunità, in una fase in cui è necessario difendere con forza gli interessi della città e del comprensorio. Pensiamo, ad esempio, al rischio di una nuova discarica a Fosso del Crepacuore e alle ricadute del nuovo Piano Rifiuti regionale, temi sui quali continueremo a mantenere alta l’attenzione.

Con l’insediamento in consiglio regionale Enzo D’Anto avrà inoltre il vantaggio di poter seguire da molto più vicino tutte le opere e le iniziative messe in campo in questi primi due anni di amministrazione comunale.

L’ingresso in Consiglio Regionale comporterà d’altro canto le dimissioni di Enzo D’Antò dall’incarico di Assessore all’Urbanistica del Comune.

Per questo motivo, nei primi giorni della prossima settimana, il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle si riunirà insieme agli iscritti per individuare il nominativo da proporre al Sindaco Marco Piendibene, così da garantire una sostituzione tempestiva e assicurare continuità amministrativa, evitando qualsiasi fase di incertezza che la città non merita e non può permettersi.

A Enzo D’Antò vanno i nostri auguri di buon lavoro per questo nuovo e importante incarico istituzionale, certi che saprà rappresentare al meglio il territorio e le sue esigenze”.

Movimento5Stelle Civitavecchia