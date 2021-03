Dantedì ad Allumiere: promosso un concorso sul Sommo Poeta, rivolto a tutti gli alunni - Terzo Binario News

La pandemia non ferma le attività culturali del Comune di Allumiere. Nonostante le inevitabili restrizioni, le assessore Tiziana Cimaroli (alla Pubblica Istruzione) e Brunella Franceschini (alla Cultura e Pari Opportunità), in attesa del cartellone estivo, stanno pensando a come celebrare al meglio la figura di Dante Alighieri.

Anche se, al riguardo, il calendario degli eventi è ancora in divenire, in occasione del Dantedì le assessore promuovono un concorso, rivolto a tutti gli alunni e gli studenti del comprensorio di ogni ordine e grado.

“Per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri – spiegano – abbiamo deciso di onorare adeguatamente la figura del sommo poeta e l’estate prossima daremo vita, misure anti Covid permettendo, a tutta una serie di iniziative dantesche. Intanto però ci sembrava doveroso pensare ad un concorso che potesse coinvolgere i giovani e, al contempo, che ci permettesse di valorizzare le esperienze e le attività didattiche che con grande impegno i docenti realizzano con i loro studenti su una delle figure più importanti e affascinanti nella storia della letteratura internazionale”.

Una delle finalità del concorso è infatti quella di stimolare la riflessione critica, la creatività e l’espressività dei giovani studenti con elaborati che possano dare forma alla loro “visione” personalizzata di Dante Alighieri.

“Tale concorso – sottolineano – si rivolge agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, con singoli studenti o in gruppo, coordinati da un docente tutor. Gli interessati potranno partecipare producendo come elaborato un testo, scritto come saggio breve o articolo di giornale, oppure come opera artistica grafica, pittorica, fotografica e multimediale. L’opera vincitrice di questa seconda sezione verrà anche scelta per la creazione del Manifesto per il Dantedì del 2022/2023”.

Ovviamente non sono ammesse opere già premiate in altre gare. I vincitori di entrambe le sezioni, valutati da una apposita commissione di esperti, riceveranno un premio in denaro il prossimo 14 settembre, giorno della morte del sommo poeta.

Molto soddisfatto, il sindaco Antonio Pasquini.