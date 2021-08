Dante chiude l'estate culturale di Allumiere - Terzo Binario News

Tornano gli spettacoli culturali ad animare questi ultimi giorni dell’estate 2021.

Spiegano l’assessora alla Cultura Brunella Franceschini, di concerto con l’assessora Cimaroli: “Giovedì 2 Settembre sarà messo in scena lo spettacolo “Viaggio con Dante”, presso Parco del Risanamento, ore 21.30. L’iniziativa si inserisce sempre nell’ambito degli eventi organizzati per celebrare il 700° anniversario dalla morte del Sommo Poeta”.

Il suggestivo spettacolo “Viaggio con Dante” di Daniela Barra è solo una parte del lungo viaggio che, da oltre quindici anni, l’artista compie nel cuore della grande poesia e in particolare della Divina Commedia.

La camaleontica attrice qui si muove come veicolo delle mille voci, anime, dei molteplici quadri drammatici descritti, “si fa carico” di trasportare il racconto nel qui ed ora, di veicolare le emozioni, le riflessioni, lo sguardo universale del Poeta, facendole sue e ‘affidandole’ al sentire di chi ascolta.

Il corpo e la voce sono l’unico elemento drammatico in scena.

Per questa particolare replica, nello scenario naturale come il Parco del Risanamento di Allumiere, il prossimo 2 settembre, Daniela Barra ha coinvolto compagni di Viaggio come Silvia Layla, danzatrice sensibile ed eclettica, ricercatrice di danza arabo-persiana e danza sufi, stimata insegnante nelle più prestigiose scuole nazionali e che già ha affiancato la Barra nel festival Tolfarte; Aurora Morra ed i suo prezioso fuoco infernale, anche lei compagna di viaggio della Barra con “Fuoco di Passione” nel 2018 messo in scena a Tolfa, sul V canto dell’Inferno Lo spettacolo vede la partecipazione straordinaria di Gianluca Capitani: batterista compositore, produttore e maestro.

Verranno eseguiti il III e V canto dell’Inferno, il II del Purgatorio e l’ultimo del Paradiso, oltre a canti religiosi del tempo e musiche contemporanee di Brian Eno.

“Ricordiamo”, concludono le Assessore, “che è possibile prenotare lo spettacolo alla mail museo@comune.allumiere.rm.it o al numero 0766967793”