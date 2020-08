Danni alle rotatorie dell'Uliveto: passa un trasporto eccezionale a Civitavecchia - Terzo Binario News

Il passaggio di un trasporto eccezionale ha danneggiato la rotatoria e le barriere stradali nel centro di Civitavecchia.

Il passaggio è avvenuto ieri sera intorno alle 23 e i danni sono stati provocati alla corsia in direzione viale Baccelli dove si intersecano via Adige, via Morandi e via Sabatini.

Il supercamion ha urtato a destra le barriere di protezione del marciapiede e a sinistra i cartelli stradali oltre allo spartitraffico.

